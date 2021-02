Iran-Corea del Sud: Tehran libera equipaggio della petroliera sequestrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha annunciato ieri, 2 febbraio, d'aver consentito il rientro in Corea del Sud dell'equipaggio della petroliera sequestrata dalle Guardie della rivoluzione il mese scorso. Lo riferisce la stampa di Seul, secondo cui l'equipaggio della nave MT Hankuk Chemi contava 20 marinai, cinque dei quali di nazionalità sudcoreana. Un portavoce del ministero degli Esteri iraniano, citato dalla stampa locale, ha definito la liberazione dell'equipaggio un "provvedimento di carattere umanitario", assunto in risposta ad una richiesta in tal senso del governo della Corea del Sud. (segue) (Res)