Myanmar: forze armate nominano nuova commissione elettorale, governatore banca centrale (2)

- Le forze armate di Myanmar hanno arrestato i vertici del governo civile di quello Stato lunedì, primo febbraio, al culmine di un golpe militare contro l'esecutivo riconfermato dalle elezioni generali dello scorso 8 novembre 2020. Una nota delle Forze armate comunica che il consigliere di Stato Aung San Suu Kyi, il presidente Win Myint e i vertici della Lega nazionale per la democrazia (Nld) - il partito guidato da Suu Kyi - sono stati arrestati questa mattina, nel corso di raid presso le loro abitazioni private. Le forze armate affermano di aver agito in risposta alle "frodi elettorali" che sarebbero state perpetrate in occasione delle ultime elezioni. Il capo dell'Esercito, Min Aung Hlaing, ha proclamato lo stato di emergenza per un anno. Le linee telefoniche delle capitali politica ed economica del Paese, Naypyidaw e Yangon, non sono al momento raggiungibili, e sarebbe stata isolata dalla rete telefonica e da Internet anche la sede dell'Nld. Un portavoce del partito, Myo Nyunt, ha confermato l'arresto di Suu Kyi, ed ha fatto appello ai cittadini birmani a "rispondere secondo i dettami della legge". (segue) (Fim)