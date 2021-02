Myanmar: forze armate nominano nuova commissione elettorale, governatore banca centrale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aveva invitato tutti gli attori in Myanmar a esercitare la massima cautela e moderazione nel quadro delle crescenti tensioni nel Paese, acuite dallo spettro di un colpo di Stato militare alleggiato da generali delle forze armate. “Il segretario generale sta seguendo con grande preoccupazione i recenti sviluppi in Myanmar”, si legge in una nota firmata dal segretario e datata 29 gennaio. Guterres aveva sollecitato “tutti gli attori a desistere da ogni forma di incitamento alla violenza o di provocazione, a dimostrare leadership, ad aderire alle norme democratiche e a rispettare il risultato delle elezioni generali dell’8 novembre” scorso. “Tutte le dispute elettorali dovrebbero essere risolte attraverso meccanismi legali prestabiliti”, sottolinea ancora il numero uno del Palazzo di vetro, confermando il sostegno dell’Onu al popolo e al governo del Myanmar “nel perseguimento della pace, dello sviluppo inclusivo sostenibile, dell’azione umanitaria, della protezione dei diritti umani e dello stato di diritto”. (segue) (Fim)