Myanmar: forze armate nominano nuova commissione elettorale, governatore banca centrale (5)

- Il clima politico in Myanmar si è fatto particolarmente teso dopo che il generale Zaw Min Tun, portavoce delle forze armate, ha aperto alla possibilità di un golpe militare qualora non dovessero essere risolte le questioni legate alle presunte irregolarità delle elezioni dello scorso anno. Lo riporta il sito web “The Irrawaddy”, secondo cui le parole dell’ufficiale hanno sollevato forti preoccupazioni tra cittadini, imprenditori, politici e diplomatici. “Le forze armate rispettano le leggi esistenti, inclusa la Costituzione. Ma questo non significa che le forze armate si assumeranno la responsabilità per lo Stato”, ha affermato Zaw Min Tun inducendo molti osservatori e organi di stampa a parlare della possibilità di un golpe militare. Le dichiarazioni del generale sono state rilasciate martedì 26 gennaio e un giorno dopo un altro ufficiale delle forze armate birmane, il generale Min Aung Hlaing, ha affermato in un discorso ai cadetti che l’esercito “deve seguire la Costituzione ma, se la legge non è rispettata, dobbiamo abolirla, anche se si tratta della Costituzione”. Min Aung Hlaing ha ricordato anche il precedente del Consiglio rivoluzionario che negli anni Sessanta abolì la Costituzione del 1947 nel quadro di un colpo di Stato condotto dal generale Ne Win. (segue) (Fim)