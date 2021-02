Myanmar: forze armate nominano nuova commissione elettorale, governatore banca centrale (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici militari sostengono che le elezioni del novembre del 2020 siano state macchiate da brogli e irregolarità. Secondo analisti locali, tali accuse sarebbero motivate dalla larga sconfitta del Partito dell’unione per la solidarietà e lo sviluppo (Usdp), partito fortemente appoggiato dalle forze armate. L’Usdp, che poteva contare sul 10 per cento dei seggi nel Parlamento eletto nel 2015, è riuscito ad assicurarsi solo il 5 per cento dei seggi dopo il voto di novembre 2020. Il partito è nato nel giugno del 2010 per partecipare alle elezioni generali di quell’anno come braccio politico dell’ex giunta militare. I dirigenti dell’Usdp sono quasi tutti militari in congedo con forti legami con i generali attualmente ai vertici delle forze armate. Dopo le elezioni di novembre, l’Usdp si è rifiutato di riconoscere i risultati del voto e ha chiesto una riorganizzazione delle consultazioni il prima possibile, con la cooperazione delle forze armate. La Commissione elettorale dell’unione (Uec) ha tuttavia respinto gli appelli per un nuovo voto, venendo duramente criticata dai leader militari. Il nuovo Parlamento, nel quale la Nld avrà 396 deputati su 476 contro i 33 dell’Usdp, è convocato per il primo febbraio prossimo per la sua sessione inaugurale, ma Usdp e forze armate hanno chiesto al governo di rinviare l’appuntamento. (Fim)