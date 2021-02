Francia: 30enne cileno incriminato per omicidio di una donna giapponese nel 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura francese ha formalmente incriminato Nicolas Zepeda Contreras, l'uomo di origine cilena sospettato di aver ucciso una ragazza giapponese scomparsa nel 2016 a Besancon, nella Francia Orientale. Le autorità giudiziarie francesi hanno annunciato il mese scorso che il processo a carico dell'uomo potrebbe iniziare il prossimo autunno. Il 30enne Zepeda Contreras è sospettato di aver ucciso Narumi Kurosaki, una ragazza che aveva frequentato in Giappone nei primi anni Duemila. Kurosaki si era trasferita in Francia nel settembre 2016 per un programma di scambio studentesco, ed era sparita dopo una cena con Zepeda lo scorso 4 dicembre 2016. Poco dopo la sparizione di Kurosaki, l'uomo aveva fatto rientro in Cile, da dove è stato successivamente estradato su richiesta delle autorità francesi(Res)