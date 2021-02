Myanmar: riunione Consiglio di sicurezza Onu si chiude senza una posizione comune (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il relatore speciale dell’Onu per la situazione dei diritti umani in Myanmar, Tom Andrews, ha invitato la comunità internazionale a mostrare “risolutezza” nel denunciare le azioni delle forze armate, assicurando che i responsabili di violazioni vengano portati davanti alla giustizia. “È imperativa un’azione decisiva, che potrebbe prevedere anche l’imposizione di dure sanzioni mirate e un embargo sulle armi fino a quando non verrà ripristinata la democrazia”, ha osservato l’esperto, secondo cui il colpo di Stato getta “un’ombra oscura” su un Paese nel quale “i generali hanno creato un clima di paura e ansia”. (segue) (Nys)