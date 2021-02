Myanmar: riunione Consiglio di sicurezza Onu si chiude senza una posizione comune (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proverbiale “goccia che fa traboccare il vaso”, dal punto di vista di Pechino, potrebbe essere stata la decisione del Myanmar di acquistare vaccini anti-Covid dall’India. Il governo di Naypyidaw ha ricevuto a fine gennaio da Nuova Delhi 1,5 milioni di dosi in dono, dando il via cinque giorni dopo alla sua campagna di vaccinazioni, e contestualmente ha firmato un accordo col produttore indiano Serum Institute per l’acquisto di 30 milioni di ulteriori dosi. Un duro colpo alla Cina, che si sta battendo proprio con l’India per vincere la partita della “diplomazia dei vaccini” in Asia meridionale e che al Myanmar ha promesso soltanto 300 mila dosi. (segue) (Nys)