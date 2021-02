Myanmar: riunione Consiglio di sicurezza Onu si chiude senza una posizione comune (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Cina non ha condannato esplicitamente il colpo di Stato in Myanmar e si è limitata a “prenderne atto”. “La Cina e il Myanmar sono buoni vicini. Speriamo che tutte le parti possano risolvere le loro divergenze nel quadro della Costituzione e della legge, salvaguardando la stabilità politica e sociale”, ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin. Ma c’è di più: il 12 gennaio scorso, meno di tre settimane prima del golpe militare, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi incontrava a Naypyidaw il comandante in capo delle forze armate birmane, il già citato Min Aung Hlaing, il generale salito al potere a seguito del colpo di Stato e sul quale sono ora puntati gli occhi degli osservatori internazionali. “La Cina – dichiarava quest’ultimo al termine della riunione – sarà sempre una buona amica del Myanmar, e la cooperazione amichevole tra i nostri Paesi andrà certamente ad approfondirsi sempre di più. Le forze armate sono pronte a svolgere un ruolo attivo in questo quadro”. (Nys)