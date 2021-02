Usa: Repubblicani presentano disegno di legge per riavvio lavori oleodotto Keystone XL

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 85 deputati del Partito repubblicano hanno presentato ieri, 2 febbraio, un disegno di legge per la riautorizzazione del progetto dell'oleodotto Keystone XL, bloccato tramite decreto dal presidente Joe Biden il giorno stesso del suo insediamento alla Casa Bianca, lo scorso 20 gennaio. Il "Keystone XL Pipeline Construction and Jobs Preservation Act" darebbe il via libera al ripristino dei lavori, e argomenterebbe che un permesso presidenziale, come quello revocato da Biden, non sia più necessario a stabilire la liceità dell'opera. "La decisione del presidente Biden di fermare la costruzione dell'oleodotto Keystone è catastrofica per i lavoratori e le famiglie americani", ha dichiarato in una nota il capogruppo dei Repubblicani alla Camera, Kevin McCarthy. "L'impatto (del decreto presidenziale) sul mutamento climatico è irrisorio, ma le sue conseguenze per i lavoratori, le famiglie e l'indipendenza energetica del Paese è decisamente negativo". La decisione del presidente di revocare il permesso per la realizzazione dell'oleodotto è costata circa 11mila posti di lavoro, in aggiunta a 60mila posti di lavoro stimati nell'indotto. La deputata repubblicana del Noth Dakota Kelly Armstrong, che ha sponsorizzato il disegno di legge, ha definito la revoca del permesso "un attacco ai mezzi di sussistenza di migliaia di persone che dipendono dalla produzione di energia per dar da mangiare alle loro famiglie". (Nys)