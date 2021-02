Russia: proseguono arresti a San Pietroburgo durante proteste pro Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli arresti a San Pietroburgo nel corso delle proteste non autorizzate a sostegno dell’oppositore russo, Aleksej Navalnyj. Gli arresti, alcune decine di ragazzi che hanno opposto resistenza alle forze dell’ordine, sono in corso presso la stazione della metropolitana Gostiny Dvor e all'incrocio tra la Prospettiva Nevskij e via Bolshayj Morskaja. La polizia sta continuando a diramare l’avviso di divieto di tenere raduni pubblici. Alcuni media, tuttavia, mostrano video in cui si vede la polizia utilizzare dei taser stordenti durante gli arresti, mentre su Twitter si denuncia il fermo di alcuni giornalisti di media critici nei confronti del Cremlino. (Rum)