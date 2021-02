© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha manifestato “rammarico per l’accostamento infelice, ed ingiusto nei dati, del voto con il contagio. Quando Mattarella dice che il voto significa malattia e contagio - ha chiarito a Porta a porta su Rai1 - dovrebbe spiegare ai cittadini calabresi, chiamati al voto, se sono delle cavie o se il virus colpisce solo per le elezioni nazionali e non per quelle locali”. (Rin)