Governo: Crimi (M5s), da esecutivo tecnico conseguenze negative per Paese

- "Il Capo dello Stato ha dovuto prendere atto della situazione e intraprendere la strada più impervia, quella di un governo tecnico. Una tale tipologia di esecutivi è già stata adottata in passato, con conseguenze estremamente negative per i cittadini italiani". Questo uno dei passaggi del messaggio pubblicato su Facebook dal capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi. "Ringrazio il presidente Mattarella per aver cercato di consentire la nascita di un governo politico, concedendo gli spazi e gli strumenti opportuni affinché ogni forza parlamentare potesse agire nell'interesse del Paese, con senso di responsabilità" ha aggiunto ricordando che "purtroppo non è stato possibile".(Rin)