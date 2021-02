Colombia: gruppi armati irregolari sequestrano due militari nella regione di Santander

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito della Colombia ha confermato oggi che due militari sono stati "sequestrati da gruppi armati irregolari" a Nord della regione di Santander. Secondo quanto afferma una nota ufficiale delle forze armate i due militari, appartenenti al battaglione Energia n. 10, sono stati rapiti a Nord della regione de Santander mentre stavano svolgendo lavori per garantire la sicurezza degli abitanti del comune di Guamalito. L'Esercito, prosegue la nota, ha già iniziato la ricerca che "proseguirà fino a quando non sarà raggiunta la liberazione degli ostaggi". "Ripudiamo questo fatto che viola i diritti umani ed il diritto internazionale umanitario", afferma il comunicato diffuso dall'istituzione.La situazione del controllo del territorio nella regione di Santander in questo inizio dell'anno si è rivelata critica. Lunedì 11 gennaio sono filtrate notizie circa un possibile sfollamento forzato nei villaggi di Cúcuta, Tibú e Puerto Santander a causa dell'incursione di gruppi armati irregolari che si presidiano la zona. La scorsa settimana un'incursione paramilitare ha provocato invece 400 sfollati nel comune di Tibú. Nell'area agiscono diversi gruppi armati, dai dissidenti delle Farc e dell'Esercito di liberazione nazionale (Eln) ai gruppi paramilitari come le Forze di autodifesa gaitaniste della Colombia (Agc). (Vec)