Kosovo-Israele: ambasciatrice Citaku, dall'Ue ipocrisia su ambasciata a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice kosovara negli Stati Uniti, Vlora Citaku, ha accusato l'Unione europea di ipocrisia dopo la presa di posizione di Bruxelles contro l'annuncio dell'apertura dell'ambasciata del Kosovo in Israele a Gerusalemme. "L'ipocrisia ha un nome. Il Kosovo non ha un'ambasciata a Madrid, Bratislava, Atene, Bucarest e Nicosia. Di fatto non ha nemmeno un'ambasciata nell'Ue", ha fatto notare Citaku in riferimento alle capitali dei cinque Paesi membri dell'Ue che non riconoscono il Kosovo come Stato indipendente. "Sarebbe buono se Bruxelles, prima di darci lezioni sull'ambasciata a Gerusalemme, parlasse dell'assenza di una missione del Kosovo nell'Ue", ha detto l'ambasciatrice ponendo dubbi sulla "neutralità" dell'Ue riguardo lo status del Kosovo ed i rapporti con la Serbia. Citaku ha poi fatto riferimento alla questione irrisolta della liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Ue, dicendo di non voler nemmeno menzionare questo problema ancora aperto. (segue) (Alt)