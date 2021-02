Serbia: ministro Esteri, "non soddisfatti" di relazioni diplomatiche fra Israele e Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non è "né felice né soddisfatta" dell'istituzione di relazioni diplomatiche fra Israele e Kosovo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri serbo, Nikola Selakovic, ospite oggi dell'emittente "Rts". Secondo Selakovic, il fatto "influenzerà senza dubbio" le relazioni tra Serbia e Israele. "Questo è il motivo per cui non siamo né felici né soddisfatti. Lo stesso Israele ha deciso che è suo maggiore interesse legarsi con gli Stati Uniti che con la Serbia, e questo è un loro legittimo diritto", ha detto Selakovic aggiungendo che "è importante il fatto che noi non abbiamo partecipato in alcun modo a quel processo" e che il presidente serbo Aleksandar Vucic "ha rifiutato di firmare l'invito di Israele" a riconoscere il Kosovo. Israele e Kosovo hanno stabilito ieri l'avvio di relazioni diplomatiche con una cerimonia avvenuta in collegamento video, e le autorità del Kosovo hanno affermato che "ciò non sarebbe stato possibile senza gli Stati Uniti". (segue) (Seb)