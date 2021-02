© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la saggezza e il senso di responsabilità: le sfide che il Paese ha davanti sono enormi ed il governo, lo diciamo da mesi, deve essere all’altezza. In questo momento così delicato non faremo mancare il nostro contributo ed il nostro apporto. Lo scrive su Twitter l'ex ministra delle Politiche agricole ed esponente di Italia viva Teresa Bellanova. (Rin)