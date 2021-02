Governo: Mattarella convoca Draghi, serve un esecutivo di alto profilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mandato esplorativo di Roberto Fico si è concluso con un nulla di fatto. Dopo quattro giorni di consultazioni con i partiti della vecchia maggioranza, il presidente della Camera si è presentato al Quirinale per riferire al capo dello Stato, Sergio Mattarella, che l’accordo per ricucire i rapporti non è stato trovato. E ora toccherà a Mario Draghi tentare di mettere in piedi un nuovo governo. L’ex presidente della Bce, infatti, è stato convocato al Colle per domani a mezzogiorno. Poco prima delle 21, dopo aver riferito a Mattarella, Fico si è presentato davanti alle telecamere, nel salone delle Feste, per dire che il suo incarico esplorativo è fallito. "Si conclude oggi il mandato esplorativo che il presidente della Repubblica mi ha affidato - ha affermato - . A seguito del giro di consultazioni a partire dalle forze politiche che sostenevano il precedente governo ho promosso l'avvio di un confronto su temi e punti programmatici tra le forze politiche. Allo stato attuale permangono distanze alla luce delle quali non ho registrato l'unanime disponibilità di dare vita a una maggioranza. Ringrazio il presidente Mattarella per la fiducia. E’ stato un onore poter dare il mio contributo in un momento così delicato per la vita del nostro Paese". (segue) (Rin)