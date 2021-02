Russia: fonti stampa, almeno cento arresti a San Pietroburgo in proteste pro Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A San Pietroburgo almeno un centinaio di persone sono state arrestate nel corso delle manifestazioni non autorizzate a sostegno dell’oppositore russo, Aleksej Navalnyj. È quanto riferisce il portale web “Meduza”, secondo cui durante gli arresti la polizia ha usato dei taser stordenti. Le proteste sono in corso anche a Mosca, in particolare nella zona di Piazza del Maneggio ma al momento è difficile fare una stima degli arresti. I dimostranti sono arrivati in piazza invocando vari slogan a favore di Navalnyj ma, come riporta “Meduza”, sono stati presi di mira dalle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito, gli agenti avrebbero picchiato delle persone nonostante queste ultime urlassero di essere disarmate. (Rum)