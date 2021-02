Usa: sparatoria in Oklahoma, cinque bambini e un uomo rimasti uccisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sparatoria domestica nello Stato dell’Oklahoma ha provocato la morte di cinque bambini e di un uomo adulto, mentre una donna è stata ricoverata in ospedale dopo aver riportato gravi ferite. Lo riferisce l’emittente statunitense “Cnn”, citando fonti della polizia. Il presunto autore del massacro - un uomo di 25 anni - è stato arrestato dopo che i vicini hanno allertato i soccorsi a seguito della sparatoria, avvenuta nella località di Muskogee, a sudest di Tulsa. Gli agenti hanno identificato il sospetto come Jarron Deajon Pridgeon. L'uomo viveva insieme alle vittime, ma la polizia non ha fornito dettagli sulle loro relazioni.(Nys)