Usa: costa orientale ancora nella morsa del gelo, ancora chiusi i centri vaccinali

- La massiccia tempesta invernale che ha travolto nelle scorse ore la costa orientale degli Stati Uniti continua a tenere in scacco importanti zone del Paese, con forti nevicate, raffiche di vento e inondazioni costiere. Lo rileva il quotidiano "Washington Post", ricordando che la perturbazione ha portato all’interruzione degli spostamenti nell'area di New York e la chiusura dei siti di vaccinazione contro il coronavirus. Nel New Jersey settentrionale, in parti dello Stato di New York, nella Pennsylvania orientale e in gran parte del New England meridionale la neve è caduta accumulandosi alla velocità di 7.62 centimetri l'ora, travolgendo rapidamente le squadre che cercavano di liberare le strade. Central Park è stato sommerso da quasi quattro metri di neve. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato d’emergenza nella città di New York e nel New Jersey, dove i siti di vaccinazione resteranno chiusi nelle prossime ore. Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha esortato i residenti a lasciare le strade. Le autorità hanno chiuso terminal e depositi al porto di New York e nel New Jersey, il punto di accesso marittimo più trafficato della costa orientale. "Avere provviste in casa e star pronti a restare a casa per due giorni", ha avvertito Cuomo.(Nys)