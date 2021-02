Venezuela: Gruppo di contatto chiede ripresa negoziati governo-opposizione su transizione a libere elezioni (2) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Cile di Sebastian Pinera ha annunciato oggi il suo ingresso nel Gruppo internazionale di contatto . L'annuncio attraverso una nota ufficiale del ministero degli Esteri, ha fatto seguito alla prima partecipazione di un rappresentante del governo di Santiago ad una riunione ufficiale dell'istanza di negoziato promossa dall'Unione Europea. "Di fronte alla grave crisi che colpisce il Venezuela e nel quadro degli sforzi della comunità internazionale per contribuire a una transizione pacifica alla democrazia in quel paese, il Cile ha preso la decisione di aderire al Gruppo di contatto internazionale (Gic) a partire dal 1° febbraio 2020", afferma la nota. A partire da questa decisione, prosegue il comunicato, "il ministro degli Affari Esteri del Cile, Andrés Allamand, ha partecipato questo martedì 2 febbraio, via teleconferenza, alla VI Riunione ministeriale del Gic". (segue) (Vec)