Germania-Russia: Roettgen (Cdu), la condanna di Navalnyj è una farsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condanna a tre anni e mezzo di reclusione pronunciata dal tribunale Simonovskj di Mosca a carico dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj è “una farsa”. È quanto scrive su Twitter il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, Norbert Roettgen, esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). In particolare, Roettgen afferma che Navalnyj è stato condannato per il mancato rispetto dei termini di libertà vigilata concessagli dalla magistratura russa nel caso Yves Rocher, in cui era stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita. Tale violazione sarebbe avvenuta mentre il critico del Cremlino, nella scorsa estate, era ricoverato alla Charité, il policlinico universitario Berlino, dove era in cura a seguito del tentativo di avvelenamento subito in patria. A oggi, evidenzia il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, “le indagini sull'attentato contro Navalnyj non sono state avviate”. Per tali motivi, Roettgen conclude che la condanna dell'oppositore russo è “una farsa”. (Geb)