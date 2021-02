Brasile: Rizzioli (Gei), imprese approfittino degli spazi disponibili per investimenti nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Gruppo esponenti italiani (Gei), Valentino Rizzioli, ha affermato che in Brasile ci sono grandi spazi di cui le imprese possono approfittare per inserirsi nel tessuto produttivo del Paese, soprattutto nel settore automobilistico. "In Brasile c'è tanto spazio perché imprese italiane possano aiutare quelle locali e integrare l'ambiente dell'industria automobilistica del paese", ha detto l'imprenditore, per 50 anni dirigente di Fiat in Brasile, nell'ambito dell'incontro digitale promosso da Vento&Associati dal titolo "Brasile, le nuove frontiere dell'internazionalizzazione - Quali opportunità per gli investitori italiani all'indomani della pandemia", tenutosi in videoconferenza sulla piattaforma Zoom. "Il messaggio che dobbiamo rafforzare è che le aziende italiane ed europee hanno più di una volta contribuito ai buoni risultati delle case madri", ha affermato Rizzioli. "Nel prossimo futuro dagli imprenditori italiani ci aspettiamo un avanzamento nella produzione, commercializzazione e soprattutto nello sviluppo dell'industria 4.0, delle comunicazioni e della tecnologia", ha aggiunto. Rizzioli ha poi analizzato il valore dell'industria automobilistica nel paese. "In Brasile il settore automobilistico rappresenta il 23 per cento dell'intera industria e il 35 per cento se includiamo soltanto l'indotto diretto. Nel 2019 sono state vendute 3 milioni di vetture e nel 2020 ne sono state vendute 2 milioni a causa di un trimestre andato perduto. Basti pensare che in Italia sono state vendute 700 mila auto nel 2019 e 400 mila nel 2020. Quanto al mercato dei camion, con 135 mila unità vendute il Brasile rappresenta il secondo mercato al mondo dopo gli Stati Uniti. In ultimo quanto alle macchine agricole, con 54 mila unità è il primo mercato al mondo. Questo da l'idea di quanto sia rilevante", ha detto. Rizzioli ha poi ricordato che nel 2020 la maggiore fetta di mercato nel paese è stata conquistata da General Motors con il 19 per cento. Il secondo gruppo è stato Volkswagen e in terza posizione Fca con il 15 per cento. Peugeot ha il 2,4 per cento della fetta di mercato e la fusione tra quest'ultima ed Fca ha generato un gruppo capace di ottenere il primato nel paese. (Brb)