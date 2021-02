Governo: Fraccaro (M5s), sosteniamo solo esecutivo Conte, andremo fino in fondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare un governo al Paese, ma noi siamo sempre stati chiari con gli italiani dicendo apertamente che il Movimento 5 stelle avrebbe sostenuto solo un esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Su questo, con coerenza, andremo fino in fondo”. Lo scrive, in un messaggio su Twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed esponente del Movimento 5 stelle, Riccardo Fraccaro. (Rin)