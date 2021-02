Usa: Biden firma ordini esecutivi su immigrazione, "eliminiamo politiche negative"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato nuovi ordini esecutivi relativi all'immigrazione, uno dei quali sancisce la creazione di una task force per la riunificazione delle famiglie di migranti separate al confine tra Usa e Messico. "Non sto facendo nuove leggi, ma eliminando politiche negative", ha detto l'inquilino della Casa Bianca in un breve commento prima della firma. "Poniamo fine a una vergogna nazionale e morale", ha aggiunto Biden a proposito dei minori separati dai genitori per effetto delle disposizioni in vigore durante l'amministrazione dell'ex presidente, Donald Trump. Biden ha colto l'occasione della firma dei decreti per esprimere le sue condoglianze alle famiglie dei due agenti dell'Federal Bureau of Investigation (Fbi) morti in Florida in una sparatoria. Lo scontro a fuoco è avvenuto intorno alle 6 del mattino di ieri, 2 febbraio, quando una squadra di agenti delle forze dell'ordine ha eseguito un mandato di perquisizione ordinato dal tribunale federale nel quadro di un caso di violenze contro minorenni. (Nys)