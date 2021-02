Brasile: vendite autoveicoli nuovi diminuite dell'8,16 per cento a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno è stato estremamente difficile per le casa produttrici. Le vendite di veicoli nuovi in Brasile sono infatti diminuite del 26,16 per cento nel corso 2020. In occasione della pubblicazione dei risultati per l'anno appena concluso la Fenabrave ha sottolineato che si è trattato del primo calo delle vendite in 4 anni e il più grande calo annuale dopo il record negativo del 2015 (26,55 per cento). Per Fenabrave i dati riflettono gli effetti della pandemia di coronavirus sull'economia. Complessivamente il scorso sono stati immatricolati 2.058.315 veicoli tra automobili, veicoli commerciali leggeri, camion e autobus. Nel 2019 sono state immatricolate 2.787.618 unità. Il segmento più colpito dal calo delle vendite è stato quello degli autobus, maggiormente penalizzati dalle misure di distanziamento sociale adottate per contenere la pandemia, con una contrazione del 33 per cento nel 2020. Minore contrazione è stata quella relativa al segmento camion, con una flessione del 12,31 per cento. Le vendite del segmento automobili ha registrato un calo del 28,57 per cento. Nel 2020 sono state vendute 1,16 milioni di auto contro i 2,26 milioni del 2019. (Brb)