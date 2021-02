Venezuela: Gruppo di contatto chiede ripresa negoziati governo-opposizione su transizione a libere elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo di contatto internazionale (Icg) sulla crisi in Venezuela ha chiesto la ripresa dei negoziati tra governo ed opposizione per una transizione che consenta libere elezioni nel Paese. "L'unico modo per uscire dalla crisi è riprendere i negoziati politici prontamente e con urgenza e stabilire un dialogo inclusivo e un processo di transizione guidato dal Venezuela che porti a elezioni credibili, inclusive e trasparenti in conformità con le disposizioni della Costituzione e delle leggi del Venezuela", afferma il comunicato emesso al termine di una videoconferenza a cui hanno partecipato rappresentanti dell'Unione Europea, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Uruguay e per la prima volta anche del Cile e della Repubblica Dominicana. (segue) (Vec)