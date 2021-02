Venezuela: Gruppo di contatto chiede ripresa negoziati governo-opposizione su transizione a libere elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Icg ha rilevato quindi che è necessaria la nomina di un "Consiglio elettorale nazionale" (Cne) indipendente ed equilibrato e ha invitato l'opposizione a unirsi in uno "sforzo più ampio e concertato". Per questo, hanno sottolineato che la designazione di un Cne indipendente "è essenziale". "Questo sarà uno dei passi necessari per rimuovere tutti gli ostacoli alla partecipazione politica affinché abbiano luogo processi elettorali significativi. Non ci può essere democrazia senza l'impegno di tutti i partiti a rispettare le regole elettorali di base e il ruolo imparziale del Cne ", hanno ribadito. (segue) (Vec)