Venezuela: Gruppo di contatto chiede ripresa negoziati governo-opposizione su transizione a libere elezioni (2) (3)

- Il rappresentante cileno, in linea con il comunicato finale della riunione, "ha sottolineato l'importanza della convergenza tra gli organismi internazionali di fronte alla grave crisi umanitaria, politica e istituzionale che il Venezuela sta attraversando e ha sottolineato la necessità che tutti gli attori avanzino in un processo di transizione politica e che si svolgano il prima possibile elezioni presidenziali e parlamentari libere e trasparenti, sotto controllo internazionale". Insieme all'adesione al Gruppo di contatto internazionale, conclude la nota, "il Cile manterrà la sua partecipazione al Gruppo di Lima e ad altri organismi internazionali che mirano a una soluzione pacifica e democratica alla complessa situazione in Venezuela". (Vec)