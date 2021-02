Kosovo-Israele: ambasciatrice Citaku, dall'Ue ipocrisia su ambasciata a Gerusalemme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato dal portavoce della Commissione europea, Peter Stano, interpellato dalla stampa di Pristina, tutte le ambasciate in Israele dei Paesi membri dell'Unione europea si trovano a Tel Aviv: anche il Kosovo, nell'ambito del processo di integrazione, dovrebbe rispettare questa linea comune. "La posizione dell'Ue sullo spostamento delle ambasciate a Gerusalemme è chiara: in linea con la risoluzione 478 del Consiglio di sicurezza Onu, che invita tutti i membri dell'Onu a spostare le loro ambasciate a Tel Aviv, tutte le ambasciate degli Stati Ue, così come la delegazione dell'Ue in Israele, si trovano a Tel Aviv", ha affermato Stano rimarcando l'esigenza di una soluzione con due Stati per la questione israelo-palestinese. "Il Kosovo ha identificato l'integrazione nell'Ue come una sua priorità strategica. L'Ue si aspetta che il Kosovo agisca in linea con questo impegno in modo da non minare la sua prospettiva europea", ha aggiunto il portavoce della Commissione europea. (Alt)