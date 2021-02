Kosovo: cambio al vertice del reggimento Msu dei Carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Kosovo Nicola Orlando si è detto onorato di partecipare alla cerimonia per il cambio di comando dell'Unità multinazionale specializzata (Msu) dei Carabinieri, presente nel Paese balcanico nell'ambito della missione Kfor. "Ringrazio il colonnello Enio Simone per il suo straordinario servizio e saluto l'impegno del colonnello Stefano Fedele per lo storico e cruciale contributo dei Carabinieri alla sicurezza ed alla stabilità del Kosovo", ha dichiarato l'ambasciatore Orlando su Twitter. (Alt)