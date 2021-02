Governo: Toti, accogliamo appello capo dello Stato, pronti a sostegno esecutivo alto profilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le emergenze elencate dal Capo dello Stato impongono un’assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche. Lo comunica in una nota l’Esecutivo nazionale di Cambiamo!, il partito guidato da Giovanni Toti. "Offensivo verso il Paese e verso lo stesso Presidente Mattarella è stato il teatrino di questi giorni che ha fatto solo perdere tempo prezioso. Avevamo chiesto in tempi non sospetti la formazione di un governo di unità e salvezza nazionale che fosse in grado di dare le risposte che i cittadini italiani si aspettano. Da parte nostra siamo pronti ad accogliere l’appello del Presidente Mattarella sostenendo un governo di alto profilo che possa fronteggiare le sfide più urgenti per il Paese", aggiunge.(Rin)