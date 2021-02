Governo: Meloni, meglio tornare al voto, serve maggioranza coesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in questo momento storico sarebbe meglio andare al voto anticipato. In un messaggio su Facebook, Meloni ha ricordato che “il Presidente Mattarella valuta più opportuno rischiare un governo che per due anni avrà molte difficoltà a trovare soluzioni efficaci per gli italiani. Noi, invece, pensiamo sia decisamente meglio dare la possibilità agli italiani di votare, per avere una maggioranza coesa e forte che possa governare cinque anni e dare all'Italia le risposte coraggiose di cui ha bisogno”. “Non penso - ha aggiunto - che la soluzione ai gravi problemi sanitari, economici e sociali della Nazione sia l’ennesimo governo nato nei laboratori del Palazzo e in mano al Pd e a Renzi. In una democrazia avanzata, i cittadini, attraverso il voto, sono padroni del proprio destino. Anche quando la situazione è difficile. Soprattutto quando la situazione è difficile". (Rin)