Usa-Russia: Washington considera rientro nel Trattato sui Cieli aperti

- L'amministrazione statunitense del presidente, Joe Biden, sta valutando la possibilità di rientrare nel Trattato sui Cieli Aperti con la Russia, riservandosi di prendere una decisione "a tempo debito". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "Per quanto ne sappiamo, la Russia non è ancora in piena conformità con il trattato", ha detto Price durante una conferenza stampa. "Stiamo studiando la situazione", ha aggiunto.La Russia ha iniziato il ritiro dal Trattato sui Cieli Aperti a gennaio, a seguito della decisione degli Stati Uniti dello scorso anno di uscire dall'accordo. (Nys)