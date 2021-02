Usa: Fauci, difficile dire quando la vita tornerà alla normalità pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ difficile dire con certezza quando la vita negli Stati Uniti tornerà alla normalità precedente rispetto alla pandemia di Covid-19, specialmente se si considerano nuove varianti del virus e le incertezze che ancora circondano la campagna vaccinale. E’ quanto evidenziato da Anthony Fauci, principale esperto di malattie infettive del governo statunitense. "Non si può dare una risposta definitiva", ha spiegato Fauci in una conversazione in streaming con il quotidiano “Washington Post”, evidenziando che sbilanciarsi su date certe significa esporsi a critiche qualora queste date non vengano rispettate.(Nys)