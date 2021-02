Venezuela: bambino di un anno muore in ospedale per mancanza di ossigeno, richiesta apertura indagine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato dello Stato venezuelano di Zulia, Ángel Caridad, ha chiesto alla commissione delegata dell'Assemblea nazionale (An), presieduta dal leader dell’opposizione Juan Guaidó, di indagare sulla morte di un bambino di appena un anno presso l'ospedale Luis Razetti nella municipalità di Baralt, a causa della mancanza di forniture mediche e di un'ambulanza per trasferirlo in un altro centro sanitario. Il parlamentare, a margine della sessione della commissione delegati dell'Assemblea nazionale (An) tenutasi in videoconferenza, ha informato la plenaria che il piccolo Luis Mateo Leal aveva problemi respiratori, per i quali erano necessari farmaci e ossigeno. La mancanza di forniture mediche per curare la patologia aveva reso necessario trasferire il bambino in un altro ospedale, ma non ma non c'era un'ambulanza, quindi è deceduto prima del trasporto.(Vec)