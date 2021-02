© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo aver riferito al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull'esito delle interlocuzioni con le forze politiche per la formazione di un nuovo governo, ha chiarito: "allo stato attuale permangono distanze, per cui non ho registrato la unanime disponibilità a dare vita ad una maggioranza”. (Rin)