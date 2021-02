Governo, Fico: "Restano distanze, nessuna disponibilità unanime per una nuova maggioranza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo aver riferito al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull'esito delle interlocuzioni con le forze politiche per la formazione di un nuovo governo, ha chiarito: "allo stato attuale permangono distanze, per cui non ho registrato la unanime disponibilità a dare vita ad una maggioranza”.Le trattative a Montecitorio sono riprese questa mattina e sono andate avanti fino alle 17. Tuttavia, al termine del tavolo sul programma, al momento di mettere nero su bianco tutta la discussione, è nato il giallo del "verbale". Italia viva, dopo aver letto il testo, si sarebbe rifiutata di sottoscriverlo in quanto non rispecchiava, a suo dire, le diverse posizioni. Ma la deputata Maria Elena Boschi, invece, ha fornito un'altra versione: "non c'era nessun verbale ma una proposta elaborata da alcune forze politiche e alla fine si è scelto in maniera concordata di non fare il verbale. Quindi, non è vero che non lo abbiamo sottoscritto". E subito dopo Renzi, nella chat con i parlamentari di Iv, ha rincarato la dose: "la barzelletta che non si chiude sul verbale è, appunto, una barzelletta. Qui lo scontro è altissimo sui contenuti: dal Mes alle infrastrutture, dalla giustizia alla Torino-Lione e ovviamente sui nomi. Crimi ha detto che non intendono cedere su nessuno a cominciare da Bonafede e Azzolina. Domenico Arcuri e Mimmo Parisi non si toccano. Possono sostituire la Catalfo solo se non ci va la Bellanova. E per vicepremier al momento è in ballo Fraccaro con Orlando".In mattinata i colloqui erano ripartiti dalla riforma della giustizia. Se sulla velocizzazione dei processi l’intesa sembrava possibile, diverso è apparso subito il caso della prescrizione. La soluzione proposta dal Pd è stata il cosiddetto "lodo Orlando", che prevede di portare avanti al più presto un disegno di legge sulla riforma del processo penale e, in caso di mancata approvazione entro sei mesi, di rimettere mano ai tempi della prescrizione. La mediazione è stata sottoscritta da M5s e Leu ma è stata respinta da Italia viva. Matteo Renzi, poi, all’ora di pranzo ha fatto sospendere il tavolo per incontrare i suoi parlamentari ai quali ha fatto sapere che gli alleati non avevano concesso nulla. Una versione subito smentita dal vicesegretario del Pd Andrea Orlando che ha replicato: "Forse ero a un’altra riunione. Non sprechiamo questa occasione. I Cinquestelle oggi hanno accettato sulla giustizia quello che non avevano mai accettato prima. Non andare a vedere mi pare pazzesco".(Rin)