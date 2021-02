Germania: il ministro delle Finanze Scholz presenta la riforma del Bafin dopo Wirecard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del caso Wirecard, il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, intende riformare l'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin), rafforzandone i poteri e ampliandone le competenze. “Voglio una supervisione finanziaria con mordente, un controllo più stretto dei mercati finanziari”, ha dichiarato Scholz, come riferito dal quotidiano “Handelsblatt”. Per il ministro delle Finanze tedesco, il Bafin ha bisogno di “maggiori diritti di accesso” ai bilanci delle società e di “personale migliore, soprattutto più revisori dei conti”. Scholz intende poi cercare anche al di fuori della Germania i successori per i vertici del Bafin, dopo le dimissioni rassegnate nella scorsa settimana dal presidente Felix Hufeld e dalla sua vice, Elisabeth Roegele. Al riguardo, il ministro delle Finanze tedesco ha evidenziato: “Stiamo cercando la migliore guida per il Bafin in tutto il mondo, al fine di realizzare la riorganizzazione di cui abbiamo bisogno ora”. Dopo lo scandalo Wirecard, per il ministero delle Finanze tedesco “è necessario anche un cambiamento culturale” nel Bafin. Secondo Scholz, tale cambiamento “deve venire dall'interno delle persone, che devono avere la pretesa di competere con le migliori autorità di vigilanza del mondo o di voler essere subito i migliori”. Sul piano operativo, uno dei punti più importanti della riforma del Bafin è l'espansione delle competenze. Si tratta dell'istituzione di un'unità per il controllo di aziende complesse, al fine di monitorare tutte le loro aree di attività. Nel caso di Wirecard il Bafin controllava direttamente soltanto Wirecard Bank. Ora, l'obiettivo è esercitare la vigilanza anche sui gruppi tecnologici che sempre più stanno entrando nei mercati finanziari. (segue) (Geb)