Germania: il ministro delle Finanze Scholz presenta la riforma del Bafin dopo Wirecard (2)

- In futuro, il Bafin costituirà anche una nuova task force forense, che potrà svolgere, da solo o in collaborazione con le procure, “speciali ispezioni in loco”. Verrà poi riformato il sistema di controllo dei bilanci. In caso di casi sospetti di irregolarità, il Bafin non dovrà più incaricare delle indagini l'Unità di revisione contabile tedesca (Dpr), ma potrà agire autonomamente. A tal fine, il Bafin dovrà aumentare il proprio personale per essere in grado di “agire su un piano di parità con gli esperti di diritto contabile”. Con la riforma, il Bafin dovrebbe intensificare gli scambi con gli attori di mercato, anche per ottenere informazioni su eventuali irregolarità nelle aziende che monitora. Allo stesso scopo, il Bafin dovrebbe comunicare con le associazioni dei consumatori e degli investitori. I risultati di tali discussioni dovrebbero essere incorporati nell'attività di supervisione. Il Bafin deve poi essere abilitato a “sfruttare la potenza dei big data”, secondo il sottosegretario alle Finanze tedesco Joerg Kukies. La riorganizzazione dell'agenzia prevede il rafforzamento della carica del presidente, cui spetterà di guidare la modernizzazione e di coordinare la nuova unità con focus sulle aziende complesse e la task force forense. (Geb)