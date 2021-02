© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La sindaca di Roma Virginia Raggi interviene alla celebrazione del 150esimo anniversario di Roma Capitale d’Italia. Sala dell'Esedra del Marco Aurelio, Musei Capitolini. In occasione del 150esimo anniversario è prevista anche la presentazione di un francobollo, dedicato al 3 febbraio del 1871, giorno in cui avvenne la designazione ufficiale della città di Roma. L’iniziativa è realizzata da Roma Capitale insieme al ministero dello Sviluppo economico, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a Poste Italiane (ore 12)REGIONE LAZIO- Seduta nr. 80 del consiglio regionale del Lazio in modalità videoconferenza sul canale Youtube istituzionale (ore 10.30)- L’assessore regionale alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani partecipa alla sottoscrizione del protocollo di intesa fra Regione, Ater Roma ed Enasarco per la riqualificazione e la gestione del complesso edilizio di Casal Bruciato a Roma. Firmano l’accordo il presidente Fondazione Enasarco Antonello Marzolla e il direttore generale Ater Roma, Andrea Napoletano. L’evento si svolge a Roma, a Casal Bruciato, via Cesana 30 (ore 11.30)- L’assessore regionale alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Alessandra Sartore e il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino partecipano alla firma del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e il comune di Fiumicino per la valorizzazione congiunta dell’intero patrimonio regionale presente nel territorio della città di Fiumicino. L’evento si svolge presso l'area delle Terme di Matidia in via Redipuglia, Fiumicino (ore 12) (segue) (Rer)