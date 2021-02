© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Conferenza stampa "Un patto per Roma Capitale", organizzata da Il Laboratorio Permanente per Roma, Visioneroma, Inarch Lazio, Comitato 150 e Aspesi, che stanno lavorando congiuntamente per proporre idee e progetti per il rilancio di Roma. Centro congressi Colombo, via C. Colombo 116, Roma (ore 10)- Le associazioni Passo Civico e Per Roma animeranno una maratona oratoria incentrata sul valore di Roma Capitale per la Nazione Italia. Iniziativa pubblica in Piazza Montecitorio, in cui si vedranno numerose personalità del mondo della politica, della cultura, dell’associazionismo per esprimere la loro idea di Roma e del ruolo che essa può svolgere per l’Italia e a livello internazionale (ore 10)- Conferenza incentrata sul tema dei vaccini organizzata dall'Associazione delle autonomie locali del Lazio (Ali Lazio). L’evento sarà introdotto dal presidente nazionale di Ali, Matteo Ricci, e vedrà l'intervento del dottor Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, e di sindaci e amministratori locali del Lazio. La diretta sarà moderata dal presidente di Ali Lazio, Bruno Manzi, sulla pagina Facebook di Ali Lazio (ore 11.30) (Rer)