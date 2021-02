Governo: Mattarella, nei prossimi mesi serve governo con pienezza funzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I prossimi mesi sono quelli in cui si può sconfiggere il virus o rischiare di esserne travolti e questo richiede un governo nel pieno delle funzioni e non un governo ridotto al minimo come è inevitabile in campagna elettorale". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente della Camera, Roberto Fico. Lo stesso, ha aggiunto, vale "per lo sviluppo decisivo della campagna di vaccinazione" (Rin)