Fico conclude mandato esplorativo. Mattarella: "Serve un governo nel pieno delle funzioni"

- "I prossimi mesi sono quelli in cui si può sconfiggere il virus o rischiare di esserne travolti e questo richiede un governo nel pieno delle funzioni e non un governo ridotto al minimo come è inevitabile in campagna elettorale". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente della Camera, Roberto Fico. Lo stesso, ha aggiunto, vale "per lo sviluppo decisivo della campagna di vaccinazione". "Ora ci sono due strade: la nascita di un nuovo esecutivo adeguato o le elezioni anticipate", ha detto il capo dello Stato all'inizio del suo intervento. I nostri cittadini “chiedono risposte concrete e rapide”, ha aggiunto Mattarella. "Rivolgo un appello a tutte le forze politiche perché conferiscano la fiducia ad un governo di alto profilo che non debba identificarsi in alcuna posizione politica", ha proseguito il capo dello Stato. Mattarella ha quindi sottolineato che l'ipotesi di tornare a elezioni, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista organizzativo, presenta rischi dal punto di vista sanitario. Una campagna elettorale “richiede incontri e comizi e nel ritmo frenetico elettorale è pressoché impossibile che si svolgano con il necessario distanziamento”, ha detto il presidente, sottolineando che nei Paesi in cui si è votato durante la pandemia di Covid-19 si è registrato un aumento dei contagi. Il presidente della Camera, Roberto Fico, dopo aver riferito al presidente Mattarella sull'esito delle interlocuzioni con le forze politiche per la formazione di un nuovo governo, ha chiarito: "allo stato attuale permangono distanze, per cui non ho registrato la unanime disponibilità a dare vita ad una maggioranza”. (Rin)