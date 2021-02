© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un governo ad attività ridotta non sarebbe in grado” di portare avanti il lavoro sul Recovery “e non possiamo permetterci di mancare questa occasione fondamentale per il nostro futuro”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell'incontro al Quirinale con il presidente della Camera, Roberto Fico. (Rin)