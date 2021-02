Usa: repubblicani chiedono sospensione nomina Raimondo per sua posizione su Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nutrita delegazione di legislatori repubblicani alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha esortato i colleghi del Senato a sospendere la conferma di Gina Raimondo - nominata segretaria al Commercio dal presidente Joe Biden - sostenendo che la sua posizione a proposito del gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei non sarebbe sufficientemente chiara. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, precisando che i deputati, guidati dal membro della commissione Affari esteri della Camera Michael McCaul (repubblicano del Texas), hanno espresso preoccupazione per le dichiarazioni rilasciate da Raimondo durante la sua audizione di conferma al Senato. Raimondo, attualmente governatrice del Rhode Island, ha affermato di non sapere con certezza se, una volta assunto il nuovo incarico, manterrà Huawei nella "lista delle entità" del dipartimento del Commercio, che impone rigidi requisiti per l’importazione negli Usa di prodotti provenienti dall’estero. (segue) (Nys)