Usa: repubblicani chiedono sospensione nomina Raimondo per sua posizione su Huawei (2)

- E’ stata l’amministrazione dell’ex presidente, Donald Trump, a inserire il colosso tecnologico cinese in questa sorta di “lista nera”, della quale fanno parte soggetti industriali i cui legami con governi stranieri pongono dubbi su questioni relative alla sicurezza nazionale. Huawei, uno dei maggiori fornitori al mondo di apparecchiature per la tecnologia 5G, è finito nel mirino dell’amministrazione Trump, che ha messo in luce un rischio di spionaggio a causa dei legami tra l’azienda e il governo della Repubblica popolare cinese. "Diversi appelli bipartisan al Congresso hanno fatto in modo che Huawei rimanesse nella lista”, spiegano i deputati repubblicani, chiedendo ai colleghi senatori di “sospendere la conferma della signora Raimondo fino a quando l'amministrazione Biden non avrà chiarito le proprie intenzioni su Huawei e sulle politiche di controllo verso un Paese che sta compiendo un genocidio e minacciando la nostra sicurezza nazionale". Il riferimento è alla repressione della minoranza musulmana degli uiguri nella regione occidentale cinese dello Xinjiang, definita “genocidio” dall’ex segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, durante l’amministrazione Trump. Tale definizione è stata mantenuta e confermata anche dall’attuale segretario di Stato, Tony Blinken. (Nys)