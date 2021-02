Governo: Mattarella convoca Draghi, serve un esecutivo di alto profilo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A stretto giro sono arrivate le parole del presidente Mattarella che, dopo aver preso atto dell’esito negativo della trattativa, ha indicato due strade, “tra loro alternative”: “dare, immediatamente, vita a un nuovo governo, adeguato a fronteggiare le gravi emergenze presenti: sanitaria, sociale, economica, finanziaria. Ovvero quella di immediate elezioni anticipate”. Ma, subito, il capo dello Stato non ha mancato di mettere in evidenza i rischi di questa seconda strada. “Di fronte a questa ipotesi, ho il dovere di porre in evidenza alcune circostanze che, oggi, devono far riflettere sulla opportunità di questa soluzione – ha spiegato -. Ho il dovere di sottolineare, come il lungo periodo di campagna elettorale, e la conseguente riduzione dell’attività di governo, coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell’Italia”. (segue) (Rin)