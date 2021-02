Venezuela: Sereni, fare ogni sforzo per avviare dialogo tra opposizione e regime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi venezuelana "si fa sempre più complicata”. Lo ha dichiarato intervenendo al Gruppo di contatto internazionale sul Venezuela, la vice ministra degli Esteri. Marina Sereni, che ha aggiunto: “la situazione umanitaria nel Paese, soprattutto alla luce della pandemia di Covid-19, appare assai preoccupante, aggravata dalle ripetute e sistematiche violazioni dei diritti umani fondamentali da parte del regime”. “Dall’inizio della crisi - ha detto ancora la vice ministra in una nota - l’Italia si è impegnata per trovare una soluzione alle sofferenze dei venezuelani. Serve una via d’uscita alla crisi politica e istituzionale, che può arrivare solo dall’avvio di un dialogo finalizzato a un processo di transizione negoziato. Una via d’uscita che deve essere democratica, pacifica, inclusiva e guidata in prima persona dai venezuelani, nella prospettiva dello svolgimento quanto prima di elezioni credibili e inclusive. Importante partire dalla costituzione di una Commissione Nazionale Elettorale pienamente indipendente”. (segue) (Res)